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  2 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанский лидер выразил слова соболезнования родным и близким погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске. Об этом сообщается в пресс-службе главы государства.

Сообщается, что в результате ЧП погибли восемь человек, включая ребенка.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются уже вторые сутки. К сожалению, разбор завалов временно приостановили из-за угрозы обрушения стен. Спасатели укрепляют каркас для продолжения поиска людей под бетонными плитами.

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