Нетрезвый мигрант из Узбекистана пытался остановить работу петербургского метро в новый год

CA-NEWS (UZ) - Инцидент произошел в канун Нового года. Нетрезвый мигрант пытался за два часа до праздника остановить работу петербургского метрополитена, сообщает АН “Оперативное прикрытие”.

Нетрезвый пассажир задержал движение поездов на “фиолетовой” линии метро на десять минут. Мужчина лег на пути станции “Старая деревня”. Движение поездов было остановлено на десять минут.

Как выяснилось позже, нетрезвым пассажиров оказался 34-летний гражданин Узбекистана. Мигрант предъявил документы о временной регистрации в Петербурге.