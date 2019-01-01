РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нетрезвый мигрант из Узбекистана пытался остановить работу петербургского метро в новый год

CA-NEWS (UZ) - Инцидент произошел в канун Нового года. Нетрезвый мигрант пытался за два часа до праздника остановить работу петербургского метрополитена, сообщает АН “Оперативное прикрытие”.

Нетрезвый пассажир задержал движение поездов на “фиолетовой” линии метро на десять минут. Мужчина лег на пути станции “Старая деревня”. Движение поездов было остановлено на десять минут.

Как выяснилось позже, нетрезвым пассажиров оказался 34-летний гражданин Узбекистана. Мигрант предъявил документы о временной регистрации в Петербурге.

print
  • Бердымухамедов, поздравляя с Новым годом, адресовал гражданам Туркменистана стихи
  • Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом
  • Президент Узбекистана поздравил с Новым годом на русском и узбекском языках
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×