В Монголии ТЭС «Таван толгой» полностью обеспечит электроэнергией потребителей южного региона

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии и компания «Оюу Толгой» подписали 31 декабря Соглашение о регулировании источников энергоснабжения путем строительства теплоэлектростанции «Таван толгой», сообщает Montsame.

В соответствии с данным соглашением стороны планируют начать строительные работы в первом квартале 2020 года и завершить 30 июня 2023 года. ТЭС будет иметь мощность 300 МВт.

Данная ТЭС будет эксплуатироваться компанией «Оюу толгой», и она будет владеть её 51-процентой долю.

Кроме того, стороны согласились совместно разрешить вопрос финансирования строительства ТЭС до 1 марта 2019 года.

Отметив, что подписание этого соглашения является еще одним крупным событием для «Оюу толгой», исполнительный директор компании Армандо Торрес сообщил; «Это яркий пример тому, что акционеры могут добиться вместе взаимовыгодного решения».

По словам министра энергетики Ц.Даваасурэн, это важный шаг для полного обеспечения южного региона нашей страны внутренними источниками энергии, особенно для долгосрочного устойчивого развития подземного рудника «Оюу толгой».

Напомним, что на сегодняшний день компания «Оюу толгой» импортирует из Китая электроэнергию на сумму 160-170 млн.долларов США для удовлетворения собственных производственных нужд. Это почти 20 процентов всего потребления электроэнергии Монголии.