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  2 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Актобе попал в реанимацию после взрыва петарды

CA-NEWS (KZ) - 30-летний житель Актобе попал в реанимацию после того, как в его руках взорвалась петарда во время празднования нового года, сообщает «Казинформ».

Мужчина попытался запустить фейерверк с балкона квартиры, но не успел - пиротехническое изделие вспыхнуло раньше запланированного времени.

«Спустя 21 минуту после полуночи 1 января поступил первый такой вызов. Скорая помощь добралась за 9 минут. Пострадавший поступил в областную больницу скорой помощи. Состояние тяжёлое. Из правой руки вырвано мясо, повреждены пальцы. Получен травматический шок», - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

Всего в Актобе в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали несколько человек. Врачи получили 15 вызовов.

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