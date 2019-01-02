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  2 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экспорт мяса из Монголии достиг 20-летнего максимума в 2018 году

CA-NEWS (MNG) - Пока Монголия сосредоточилась на экспорте угля и меди, объём экспорта мяса рос незаметно и достиг небывалого за последние несколько лет дохода, передает ARD.

Об этом говорится в предварительном отчете, опубликованном министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

В январе-декабре текущего года объем экспорта мяса и мясопродуктов составил 54,9 тыс. тонн, что является максимумом с 1998 года.

Страна Вечного Синего Неба, не имеющая выхода к морю, экспортировала в 2017 году в общей сложности 26,8 тыс. тонн мяса.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Батжаргалын Батзориг заявил, что Монголия намерена увеличить экспорт мяса в 10 раз в ближайшие годы с целью диверсифицировать свою экономику, зависящую от добычи полезных ископаемых.

Напомним, в 2017 году Монголия экспортировала в общей сложности 26,8 тонн мяса на сумму 2,9 млрд рублей. Объем экспорта монгольского мяса в этом году вырос в три раза по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году, в частности, страна отправила за границу 24 тыс. тонн конины, из которых 18 тыс. тонн поступили в Китай. Кроме того, 560 тонн замороженной говядины было ввезено в РФ. 2,4 тыс. тонн баранины и козлятины Монголия экспортировала в Иран и Катар.

Экспортеры мяса в Монголии продолжают демонстрировать положительную динамику в этом году.

В апреле прошлого года Монголия и Вьетнам достигла соглашения о ветеринарном и карантинном сотрудничестве, которое открывает вьетнамский рынок для монгольских производителей мясной продукции.

В особенности Вьетнам заинтересован в поставках козлятины из Монголии, поставки пробной партии весом в 20 тонн были осуществлены к концу 2017 года. Позднее объемы импорта козьего мясо Вьетнамом могут быть увеличены до 200 тонн.

Теперь, когда объём экспорта монгольского мяса начал расти, монгольским производителям необходимо работать над повышением ценности мяса и выпуском бренда с этикеткой органического мяса.

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