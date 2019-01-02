Доля Таджикистана в бюджете ООН составила 0,004%

CA-NEWS (TJ) - Генассамблея Организации Объединённых Наций 31 декабря утвердила новую шкалу взносов государств в регулярный бюджет ООН на 3 года. На долю Таджикистана придётся 0,004% бюджета организации, передает Азия-Плюс.

США по-прежнему будут оплачивать возможный максимум - 22% всех расходов ООН. Китай впервые за несколько десятилетий опередил Японию и стал вторым по счёту крупным плательщиком в регулярный бюджет ООН.

Размер взноса каждого государства-участника исчисляется в процентах от общих расходов ООН. Каждые 3 года шкала взносов, в основу которой заложен принцип платёжеспособности государств, пересматривается. При расчёте взноса учитываются показатели валового национального дохода.

На период 2019-2021 г. максимальная ставка взноса для наименее развитых стран не должна превышать 0,011%, а для богатых - 22% всего регулярного бюджета ООН.

США будут вносить в регулярный бюджет ООН 22% его общего объёма, Китай - 12,005%, Япония - 8,564%, Германия - чуть меньше 7%, Франция - 4, 427%, Бразилия - 2,9%, Канада - 2,734%, Россия - 2,405%, Австралия - 2,210%, Казахстан - 0,187%, Литва - 0,071%, Украина - 0,057%, Беларусь - 0,049%, Азербайджан - 0,049%, Латвия - 0,047%, Эстония - 0,039%, Туркменистан - 0,033%, Узбекистан - 0,032%, Грузия - 0,008%, Армения - 0,007%, Таджикистан - 0,004%, Кыргызстан - 0,002%.

За несвоевременно выполненные финансовые обязательства перед ООН страны рискуют лишиться права голоса в генассамблее до тех пор, пока не погасят свою задолженность.