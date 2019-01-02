Фоторепортаж: Как мир встретил Новый год

CA-NEWS (CA) - Первыми новый год встретили жители островных государств Кирибати и Самоа — в центральной части Тихого океана.

Из крупных городов мира первым встретил 2019-й новозеландский Окленд. Вместо елки и салата оливье — барбекю на пляжах и мороженое — в Южном полушарии лето.

Новый год пришел на острова Океании. Грандиозным фейерверком встречает 2019-й австралийский Сидней.

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В Азии одним из первых 2019 год встретил Корейский полуостров. В столице КНДР — праздничный концерт и, конечно, большое пиротехническое шоу. Сингапур сверкает тысячами огней всегда, но в эту ночь еще и световое представление.

Шумно шагнул в Новый год Гонконг: салют — один из самых красивых в мире. Не отстает в зрелищности и столица соседнего Тайваня.

В Таиланде новогодних елок нет, но в искусстве создавать праздник знают толк. Тайцы празднуют по трем календарям: григорианскому, китайскому и буддийскому.