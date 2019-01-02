Генеральная Ассамблея ООН определила шкалу взносов государств в бюджет организации на ближайшие 3 года

CA-NEWS (CA) - Генеральная Ассамблея утвердила новую шкалу взносов государств в регулярный бюджет ООН на ближайшие три года. В соответствии с принятым решением, США по-прежнему будут оплачивать возможный максимум - 22 процента всех расходов ООН. Впервые за многие десятилетия Китай опередил Японию и стал вторым самым крупным плательщиком в регулярный бюджет ООН. Пекин будет покрывать более 12 процентов всего регулярного бюджета ООН.

Размер взноса каждого государства в регулярный бюджет исчисляется в процентах от общих расходов Организации. Шкалу взносов каждые три года определяет Генеральная Ассамблея ООН. В основу этой шкалы положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитывается показатели валового национального дохода. Если экономика конкретного государства развивается успешно, то растет и размер его взносов в бюджет ООН.

В своей резолюции о шкале взносов на период 2019–2021 годов Генеральная Ассамблея ООН постановила, что максимальная ставка взноса для наименее развитых стран не должна превышать 0,01 процента, а для богатых - 22 процента всего регулярного бюджета ООН.

Согласно новой шкале, США будут вносить в регулярный бюджет ООН 22 процента его общего объема, Китай – 12,005 процента, Япония - 8,564, Германия – чуть меньше семи процентов, Франция -4, 427 процента, Бразилия – 2,9, Канада – 2,734, Россия – 2, 405 процента, Австралия -2,210, Казахстан – 0,187, Литва – 0,071, Украина - 0,057, Беларусь – 0,049, Азербайджан – 0,049, Латвия – 0,047, Эстония - 0,039, Туркменистан -0,033, Узбекистан – 0,032, Грузия - 008, Армения – 0,007, Таджикистан - 0,004, Кыргызстан – 0,002процента.

Все государства-члены обязаны своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед Организацией. Иначе они рискуют подпасть под действие статьи 19 Устава ООН и лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее ООН до тех пор, пока не погасят свою задолженность.

Деятельность ООН по поддержанию мира и работа международных трибуналов Организации финансируется из двух других отдельных бюджетов.