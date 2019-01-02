В Душанбе будет построено новое здание для Гидромета

CA-NEWS (TJ) - За счет гранта Азиатского банка развития (АБР) в Таджикистане будет построено новое административное здание для агентства по гидрометеорологии Таджикистана (Гидромет), передает Авеста.

Указанное административное здание будет возведено в рамках проекта «Управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж».

В конце второй декады декабря прошлого года нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировал грантовые соглашения по проекту «Управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж - дополнительное финансирование».

Сумма грантовых средств составляет $11,5 млн. Проект поддержит развитие агентства по гидрометеорологии в устойчивое, надежное и хорошо обеспеченное национальное агентство по метеорологии и гидрологии, предоставляя качественные климатические услуги для управления водными ресурсами и снижения риска стихийных бедствий в сообществах вдоль бассейна реки Пяндж.

Также в рамках проекта будут построены 3 объекта – новое административное здание для агентства по гидрометеорологии Таджикистана (Гидромет), служебное здание и один жилой дом из 11 этажей для сотрудников Гидромета. Проект будет реализован в 2023 году.

Напоминается, что в прошлом году Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил грант в размере $6,5 млн в качестве дополнительного финансирования для текущего проекта по улучшению управления водными ресурсами в бассейне реки Пяндж, самом крупном речном бассейне Таджикистана.

Дополнительное финансирование в размере $5 млн будет выделяться из Зеленого климатического фонда (GCF), который будет администрировать АБР.

Дополнительное финансирование следует за помощью в размере $30 млн, одобренной АБР в октябре 2016 года, включая грант и техническую помощь в размере $5 млн из японского фонда по сокращению бедности для этого проекта.