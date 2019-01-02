Назарбаев предложил создать аналог «Хоргоса» на границе с Узбекистаном

CA-NEWS (KZ) - В традиционном предновогоднем интервью казахстанским СМИ, показанном по государственным каналам, Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил построить на границе с Узбекистаном центр по приграничному сотрудничеству, аналогичный «Хоргосу», передает Zakon.kz.

«Вы знаете, мы строим между Казахстаном и Китаем большой комплекс «Хоргос» (Международный центр приграничного сотрудничества). Я думаю, такой комплекс появится и между Казахстаном и Узбекистаном», – сказал глава государства.

По его словам, не исключено, что строительство такого центра позволит появиться на территории предполагаемого строительства новому населенному пункту.

«Необходимо с каждой стороны провести строительство, и, может, там появится новый большой город. Сейчас обсуждаем этот вопрос», – пояснил Назарбаев.