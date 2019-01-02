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  2 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Кызылординской области появилось здание из бутылок

CA-NEWS (KZ) - Житель села Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области Зарип Мысабеков построил баню из бутылок, передает «Казинформ».

На строительство бани мастер потратил более 7 тыс. бутылок, собранных в течение нескольких лет. «Эта идея пришла 35 лет назад, когда я служил в Беларуси. Я заметил дом местного жителя, огороженный изгородью из стеклянных бутылок. Отсюда возникла идея стройки из необычного материала», - сказал Мысабеков.

Глядя издалека, трудно предположить, что баня из бутылок. По словам мастера, одной из особенностей такой бани является то, что тепло очень хорошо сохраняется.

Зарип Мысабеков продолжает собирать бутылки - он намерен построить и открыть в родном ауле магазин.

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