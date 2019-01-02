Подробности задержания выходцев из Узбекистана и Кыргызстана в Швеции по делу о подготовке терактов

CA-NEWS (KG) - Шведские СМИ пишут о предотвращении крупного теракта, который готовили выходцы из Узбекистана и Кыргызстана. Преступники были нейтрализованы еще весной 2018 года, но шведской общественности об этом стало известно только накануне после выхода интервью шефа Полиции безопасности Швеции (SäPo) Класа Фриберга, сообщает eadaily.com.

В интервью одной из ведущих газет Швеции Svenska Dagbladet директор спецслужбы сообщил, что весной и в начале лета 2018 года полицейские провели рейды в стокгольмском районе Акалла и городе Стрёмсунд (500 км от шведской столицы). По словам Фриберга, в итоге оперативно-следственных мероприятий были задержаны уроженцы Узбекистана и Кыргызстана, которые обвиняются в подготовке к террористическим преступлениям и финансированию терроризма.

Предварительное расследование велось почти восемь месяцев с особой степенью засекреченности, чтобы исключить утечку в прессу. «Это очень серьезный вопрос, и я не хочу ставить под угрозу исход дела, но, основываясь на том, что мы узнали, я думаю, что мы предотвратили террористический акт», — заявил шеф SäPo.

Корреспондент Радио Озодлик Сирожиддин Толибов, который работает над документальным фильмом об этом уголовном деле, рассказал телеканалу Настоящее Время его подробности.

​Кодовая переписка

Прокуратура Швеции заявляет, что телефоны двух подозреваемых прослушивались с 2017 года. По словам местных властей, в переписке мужчины использовали кодовые слова. Так, по их информации, «свадьба» означала теракт, а «украшение машины» – ее минирование, отмечает телеканал Настоящее Время.

В переписке от 5 июля 2017 года один из задержанных мужчин, переписываясь со знакомым, который находился на территории Сирии, подконтрольной ИГ, попросил его об «автомеханике».

«Тебе нужен кто-то, чтобы украсить машину для свадьбы? – ответили ему. – Если хочешь, я могу прислать тебе видео об украшении машины. Еще я напишу братьям, которые занимаются украшением машин».

Это один из разговоров, который, как считает прокуратура Швеции, указывает на то, что подозреваемые готовили теракты.

Обвинения отрицают

Все шестеро задержанных отрицают обвинения.

Адвокат одного из обвиненных сказал в интервью Шведскому радио, что его клиент купил большое количество химикатов у обанкротившейся фирмы и безуспешно пытался их продать.

«Мой клиент детально объяснил, почему у него были эти химикаты. Его объяснения подтвердили и остальные», – сказал адвокат Томас Олсон.

Троим мужчинам, которых обвиняют в подготовке терактов, грозит от четырех лет до пожизненного заключения. За финансирование серьезных преступлений, согласно шведским законам, обвиняемым грозит до двух лет тюрьмы.

Кого подозревают?





*На фото (слева направо): Бахтиер Умаров, Атабек Абдуллаев и Давид Идриссон.

Давид Идриссон, 46 лет

Прокуратура заявляет, что именно Идриссон купил химикаты. Его также обвиняют в хранении наркотиков после того, как полиция нашла 49 грамм марихуаны в его машине.

Идриссон – гражданин Узбекистана, который изменил свое имя после переезда в Швецию в 2008 году. Там он получил вид на жительство как беженец.

Бахтиер Умаров, 30 лет

Прокуратура подозревает его в подготовке теракта и финансировании группировки ИГ. Его также обвиняют в обладании подделанного греческого паспорта, который он использовал для перевода денег в Турцию.

Гражданин Узбекистана Умаров впервые попал в Швецию в 2011 году. Позже вернулся в Узбекистан, жил в России и Турции. Вернулся в Швецию, где попросил убежища.

В переписке, которую отслеживала шведская полиция, говорил, что жил в Турции с уроженцем Узбекистана, который совершил нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, где в новогоднюю ночь 2017 года погибли 39 человек.

Атабек Абдуллаев, 39 лет

Гражданин Кыргызстана, впервые приехал в Швецию в 2017 году. До этого подавал заявление на разрешение на работу в Польше, чтобы остаться в ЕС.

В социальных сетях публиковал фотографии местных достопримечательностей и туристических мест. Прокуратура считает, что это были предполагаемые места будущих терактов.

Мужчина, 34

Гражданина Узбекистана подозревают только в финансировании серьезных преступлений через группировку «Исламское государство».

Впервые приехал в Швецию в 2008 году, но не получил убежище. Вернулся в 2011-м и получил разрешение на жительство и работу в Швеции.

Мужчина, 39

Гражданин Узбекистана, которого обвиняют в финансировании серьезных преступлений через группировку «Исламское государство».

Мужчина, 24

Гражданин Узбекистана, которого обвиняют в финансировании серьезных преступлений через группировку «Исламское государство». Единственный из подозреваемых, который остался на свободе до суда.

История терактов

Вечером в пятницу 7 апреля 2017 года угнанный грузовик на скорости около 60 километров в час въехал на пешеходную улицу в центре Стокгольма. Он сбил нескольких прохожих, после чего врезался в торговый центр Ahlens. Четыре человека погибли, 15 пострадали.

Вскоре гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался, что совершил теракт, и заявил, что заказчиком была организация «Исламское государство».

В июне 2018 года шведский суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.