35-летняя жительница Самарканда требует более жесткого наказания для тех, кто избил ее и снял это на видео

CA-NEWS (UZ) - 5-летняя жительница Акдарьинского района Самаркандской области Феруза Убайдуллаева жалуется «Озодлику», что суд назначил слишком мягкое наказание для младшего брата ее работодателя, избившего ее и пытавшегося совершить с ней насильственные действия сексуального характера.

На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении редакции «Озодлика» 28 декабря прошлого года, запечатлено, как мужчина, повалив женщину на землю лицом вниз и придавив коленями ее спину, совершает в отношении нее насильственные действия.

Этот случай произошел рано утром 26 октября 2018 года в поле фермерского хозяйства «Кум ота бува» в Акдарьинском районе Самаркандской области. Позже выяснилось, что женщину, которую подвергали физическому насилию, зовут Феруза Убайдуллаева, а мужчину-насильника – Ихтиёр, он является младшим братом местного фермера Зиёдуллы Уракова, работодателя Убайдуллаевой.

Как рассказывает репортеру «Озодлика» 35-летняя мать троих детей Феруза Убайдуллаева, целый год она и ее муж работали по контракту на полях фермерского хозяйства «Кум ота бува», но в результате работодатель обманул их, не заплатив ни копейки.

– Фермер Зиёдулла Ураков попросил нас посадить на 15 гектарах подсолнух. Мы работали у него по контракту. Он обещал нам заплатить за работу. Мы вырастили подсолнух. Затем, вместо пшеницы, посадили маш. Потом попросили его выплатить нам зарплату. Он выплатил нам только половину зарплаты, а оставшуюся половину отказался отдавать. Он сказал нам: «Я не могу вам выплатить оставшуюся половину зарплаты, вместо этого вы посадить маш на освободившихся от пшеницы полях». В результате, между нам произошел конфликт, – говорит Феруза Убайдуллаева.

Помощь прокурора

Женщина говорит, что после конфликта с работодателем она была вынуждена обратиться с жалобой в прокуратуру.

– Прокуратура помогла нам получить у работодателя часть зарплаты. Фермер нам сказал: «У меня есть один гектар земли, посадите там маш, соберете урожай и будут вам деньги». Раис сам показал нам эту землю и сказал, что она в нашем распоряжении. Потом мы собирали хлопок. Между тем, поспел урожай маша. 26 октября мы с мужем поехали на то поле и собрали целую телегу маша. В тот день погода стала менять, поэтому мы с мужем поехали собирать урожай рано утром, чтобы не промокнуть под проливным дожем. Когда возвращались обратно, по дороге нас встретили младшие братья нашего фермера-работодателя –Ихтиёр и Бахтиёр, – говорит Феруза Убайдуллаева.

Месть братьев фермера

По словам собеседницы, младшие братья фермера Зиёдуллы Уракова, в фермерском хозяйстве которого она и ее муж работали целый год, напали на них, и обвинив в воровстве, начали жестоко избивать.

– Братья фермера обвинили меня и моего мужа в том, что мы пожаловались на их брата в органы прокуратуры. Они сказали нам, что мы не увезем с собой собранный урожай маша. Один из них показал мне свой половой орган и сказал, что вместо маша я получу именно это. Я сказала им, что у нас был договор не с ними, а с их старшим братом. Начала звонить фермеру, но в это время его младшие братья выхватили из моих рук телефон. Потом они напали на моего мужа и начали избивать его. Муж еле вырвался из их рук и побежал за участковым инспектором. Когда я пыталась побежать за мужем, они схватили меня и не позволили двинуться с места, – говорит репортеру «Озодлика» Феруза Убайдуллаева.

Жестокие пытки и насильственные действия сексуального характера

Женщина утверждает, что напавшие на нее младшие братья работодателя зверски издевались над ней.

– Ихтиёр повалил меня на землю, и придавив коленями мою спину, начал совершает в отношении меня насильственные действия. Он начал сильно давить своими руками на мою грудь. Пинал по голове и другим частям тела. Самое ужасное, что он высунул свой члены и заставлял меня взять его в рот. Затем он снял с меня одежду. Я умоляла его не позорить и не издеваться надо мной. Но они пытались изнасиловать меня, издевались надо мной. После долгих издевательств и оскорблений, они одели меня и связали руки и ноги, – рассказывает женщина.

Как сказал в разговоре с репортером «Озодлика» председатель схода граждан махалли «Янгикурган» Тургун Тураев, он освободил связанные руки и ноги Ферузы сразу после прибытия на место проишествия.

– Мне сказали, что поймали воров маша. Когда мы пришли на место события, увидели Ферузу. Ее руки и ноги были связаны. Я сам освободил их. Она была в очень плохом состоянии, поэтому вызвал «скорую» и отвез в больницу. Однако я не знаю, кто был виноват, а кто прав в этом конфликте. После вмешательства прокуратуры, фермер при мне отдал ей зарплату, – сказал председатель схода граждан махалли «Янгикурган» Тургун Тураев.

Репортер «Озодлика» на протяжении двух дней пытался дозвониться до главы фермерского хозяйства «Кум ота бува» Зиёдуллы Уракова. Однако фермер не ответил на телефонные звонки.

Суд и наказание

Конфликт, произошедший между младшими братьями фермера Зиёдуллы Уракова – Ихтиёром и Бахтиёром, а также Ферузой Убайдуллаевой и ее мужем Шерхоном Элбековым, был рассмотрен 4 декабря в Акдарьинском районном административном суде.

В итоге, братья Ураковы были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьями 41 («Оскорбление») и 52-2 («Причинение легкого телесного повреждения») Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Суд приговорил их к штрафу в размере двух минимальных заработных плат.

В решении суда сказано, что «Ураков Бахтиёр и Ураков Ихтиёр в результате произошедшего с Убайдуллаевой Ферузой разногласия оскорбляли ее различными непристойными словами, преднамеренно унижали ее честь и достоинство, а также нарочно побив, тем самым причинили женщине легкие телесные повреждения».

Феруза Убайдуллаева и ее муж Шерхон Элбеков были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 61-1 («Мелкое хищение») Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Каждому из них суд назначил штраф в размере одной минимальный заработной платы.

Согласно решению суда, «Элбеков Шерхон и Убайдуллаева Феруза украли в фермерском хозяйстве «Кум ота бува» 140 килограммов маша стоимостью 980 тысяч сумов, и тем самым совершили мелкое хищение».

Побитая женщина не согласна с решением суда

Однако Феруза Убайдуллаева считает, что суд назначил слишком мягкое наказание младшим братьям фермера, которые «жестоко избили ее и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера».

– Братья Ураковы распространили видеозапись, в которой пытали меня. Она должна была быть в материалах дела. Я просила судью найти это видео, но он заявил, что этой видеозаписи в деле не обнаружилось. Сейчас братья Ураковы нагло заявляют мне, что я не могу привлечь их к ответственности, потому что они всех подкупили. Они могут многое себе позволить. А я везла собой урожай, который заработала честным трудом. Я ничего не крала, не покушалась на чужое. Однако суд не стал разбираться в этом, не вызвал свидетелей. Получается, что в нашей стране богачи могут как угодно унижать бедняков! Сейчас я не могу ходить с поднятой головой в своей махалле, не могу смотреть в глаза родственников. Они опозорили меня. Братья Ураковы угрожают мне, что если я буду жаловаться куда-то, то они распространят видеозапись, где сняли меня в голом виде. Я помню, что в тот ужасный день меня на видеокамеру снимали четверо мужчин, – сказала «Озодлику» Феруза Убайдуллаева.