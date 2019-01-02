В Токио сторонник «Аум Синрикё» совершил наезд на пешеходов

CA-NEWS (CA) - В Токио 21-летний мужчина совершил наезд на пешеходов в знак протеста против казни членов запрещенной в ряде стран религиозной организации «Аум Синрикё». По данным телеканала CNN, ранения получили девять человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Сообщается, что инцидент произошел в популярном у туристов квартале Харадзюку. Подозреваемый задержан по делу о покушении на убийство. По данным СМИ, в его автомобиле нашли много керосина.

Этим летом в Японии казнили основателя «Аум Синрикё» Сёко Асахару (Тидзуо Мацумото) и двенадцать членов организации. Их признали виновными в подготовке и совершении терактов.

В результате газовой атаки в токийском метро в марте 1995 года погибли 13 человек и более 6 тысяч пострадали. Еще один схожий теракт произошел в префектуре Нагано годом ранее. Членов «Аум Синрикё» также признали виновными в нескольких убийствах.​