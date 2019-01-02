Зачем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завели бульдога с дипломом?

CA-NEWS (CA) - Войны, голод, болезни, стихийные бедствия, гуманитарные катастрофы, нарушение прав человека – далеко не полный список проблем, которыми на ежедневной основе занимаются сотрудники Организации Объединенных Наций. Неудивительно, что порой они начинают испытывать стресс, чувствовать себе подавленно, переживать депрессию.

«Черная собака, которая всегда со мной». Так о депрессии говорил Уинстон Черчилль. В ООН же решили, что как раз собака может помочь справиться с депрессией и стрессом. Это английский бульдог Хлои, прошедший специальную подготовку и получивший соответствующий диплом. Зоотерапия или, как ее еще называют, «пет-терапия», от английского «pet», приобретает сегодня все большую популярность. И в Организации Объединенных Наций отнеслись к новому веянию со всей серьезностью. Хлои принимает «пациентов» в своем кабинете в нью-йоркской штаб-квартире ООН, а также – по специальному приглашению – может навестить сотрудников в офисе. Встречи и общение с ней делают людей чуточку счастливее.

Эта сотрудница Секретариата ООН – в отличие от большинства своих коллег – не ходит на совещания и никогда не сидит за компьютером. Она работает только с людьми. Причем, весьма эффективно. Всего пять минут общения с ней - и усталые, раздраженные офисные работники буквально светятся счастливым спокойствием.

Говорит хозяйка английского бульдога по кличке Хлои Дон Стрэйтон:

«У нас запланированы визиты во многие отделы. Если начальник отдела хочет заказать сеанс терапии для своих сотрудников, мы приведем Хлои, и они смогут пообщаться с ней. Это, кстати, помогает не только расслабиться, но и сплотить команду. Многие исследования показали, что даже 5 минут зоотерапии помогают при депрессии и чувстве одиночества».

Терапия с помощью животных, в общем-то, – не новое явление. Она была известна еще в Древнем Риме. Однако в последнее время она стала уже чем-то привычным и повсеместным – особенно на Западе. И это не удивительно, ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, жители развитых стран подвержены депрессии гораздо больше, чем развивающихся и бедных. К примеру, в США, от нее страдают почти 10 процентов населения. Дон Стрэйтон уверена: победить «черную собаку» депрессии поможет белая, с рыжими пятнами, собака Хлои.

«Многие сотрудники ООН живут в Нью-Йорке одни, их родные далеко, они много работают и у них нет возможности завести домашних питомцев. И поэтому, я думаю, Хлои для них – настоящее спасение», - говорит она.