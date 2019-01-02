РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Монголии начал работу 2019 года с ознакомления с деятельностью роддома

CA-NEWS (MNG) - В первый день нового года, 1 января 2019 года Президент Монголии Х.Баттулга посетил столичный родильный дом «Өргөө» и поздравил матерей, врачей и медсотрудников с Новым годом, сообщает ARD.

В новогоднюю ночь в Монголии родились 75 детей (39 мальчиков и 36 девочек), и 13 из них – в родильном доме «Өргөө». В ходе визита Президент Х.Баттулга попросил министра здравоохранения Д.Сарангэрэл уделить больше внимания на повышение качества работы родильных домов.

print
  • Бердымухамедов, поздравляя с Новым годом, адресовал гражданам Туркменистана стихи
  • Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Новым годом
  • В Намангане сотрудники городской администрации будут носить одинаковую одежду
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×