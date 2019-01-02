Президент Монголии начал работу 2019 года с ознакомления с деятельностью роддома

CA-NEWS (MNG) - В первый день нового года, 1 января 2019 года Президент Монголии Х.Баттулга посетил столичный родильный дом «Өргөө» и поздравил матерей, врачей и медсотрудников с Новым годом, сообщает ARD.



В новогоднюю ночь в Монголии родились 75 детей (39 мальчиков и 36 девочек), и 13 из них – в родильном доме «Өргөө». В ходе визита Президент Х.Баттулга попросил министра здравоохранения Д.Сарангэрэл уделить больше внимания на повышение качества работы родильных домов.