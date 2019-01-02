В Казахстане с января 2019 года будет увеличен размер пенсии

CA-NEWS (KZ) - С 1 января 2019 года проведена индексация солидарной пенсии в Казахстане, сообщает «Казинформ».

Как ранее сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова, индексация пенсий в Казахстане проводится ежегодно в начале года по поручению главы государства. «Она проводится с опережением инфляции на 2%, в этом году мы провели ее на 9%. С 1 января 2019 года будет проведена индексация дополнительно на уровень инфляции плюс 2%», - отметила министр.

По ее словам, новый формат базовой пенсии подразумевает ее повышение на 67%. «Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть базовая пенсия для них увеличилась в 2 раза. Пенсия состоит из базовой, солидарной и накопительной. Солидарные мы ежегодно индексируем на инфляцию плюс 2%, базовую, по поручению главы государства, увеличили в среднем на 67%», - объяснила она.

Министр подчеркнула, что на данный момент уровень пенсии в Казахстане превышает уровень пенсий во всех близлежащих странах и во всех странах СНГ. «Средний размер пенсии с учетом трех компонентов составляет 101 тыс. тенге (более $260)», - заключила она.