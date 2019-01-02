РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане с января 2019 года будет увеличен размер пенсии

CA-NEWS (KZ) - С 1 января 2019 года проведена индексация солидарной пенсии в Казахстане, сообщает «Казинформ».

Как ранее сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова, индексация пенсий в Казахстане проводится ежегодно в начале года по поручению главы государства. «Она проводится с опережением инфляции на 2%, в этом году мы провели ее на 9%. С 1 января 2019 года будет проведена индексация дополнительно на уровень инфляции плюс 2%», - отметила министр.

По ее словам, новый формат базовой пенсии подразумевает ее повышение на 67%. «Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть базовая пенсия для них увеличилась в 2 раза. Пенсия состоит из базовой, солидарной и накопительной. Солидарные мы ежегодно индексируем на инфляцию плюс 2%, базовую, по поручению главы государства, увеличили в среднем на 67%», - объяснила она.

Министр подчеркнула, что на данный момент уровень пенсии в Казахстане превышает уровень пенсий во всех близлежащих странах и во всех странах СНГ. «Средний размер пенсии с учетом трех компонентов составляет 101 тыс. тенге (более $260)», - заключила она.

print
  • Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом
  • Президент Узбекистана поздравил с Новым годом на русском и узбекском языках
  • Бердымухамедов, поздравляя с Новым годом, адресовал гражданам Туркменистана стихи
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×