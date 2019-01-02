Пограничники Таджикистана и Кыргызстана обсудили совместные планы на 2019 год

CA-NEWS (TJ) - Пограничники Таджикистана и Кыргызстана подвели итоги 2018 года и обсудили совместные планы на 2019 год, передает Авеста.

27 и 28 декабря 2018 года состоялась встреча пограничных представителей по Баткенской области Кыргызстана и пограничных представителей по Согдийской области Таджикистана.

На этой встрече также принимали участие начальники пограничных застав двух государств, несущие службу на таджикско- кыргызском участке государственной границы.

Пограничники двух стран обсудили итоги охраны совместной границы в 2018 году и задачи на 2019 год. Стороны отметили снижение количества инцидентов на таджикско- кыргызском участке госграницы: в 2018 году произошло 7 инцидентов, что на 3 инцидента меньше, чем в 2017 г. (10 инцидентов).

Пограничные представители подчеркнули, что взаимоотношения пограничных ведомств вышли на новый уровень сотрудничества, когда возникающие проблемы на границе могут оперативно решаться на местах на уровне пограничных застав.