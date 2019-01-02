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  2 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан намерен провести разведку еще одного калийного месторождения

CA-NEWS (TM) - 28 декабря в газете «Нейтральный Туркменистан» был опубликован тендер на проведение работ по разведке туркменской части Тюбегатанского месторождения (Лейлимекан) калийных солей, передает Хроника Туркменистана.

Для участия в тендере необходимо заплатить $2 тыс.

Частично месторождение находится в Лебапском велаяте на границе Туркменистана и Узбекистана. Наиболее перспективная часть месторождения находится на территории Узбекистана, где в 2017 году также началось строительство калийного завода.

Это уже третье месторождение калия, которое намеревается осваивать Туркменистан. В марте 2017 года был введен в строй Гарлыкский ГОК (горно-обогатительный комбинат), однако на данный момент он работает лишь на 2,3% от запланированной мощности. Сейчас ведется строительство второго калийного комбината. Для его возведения, а также на строительство автомагистрали Ашхабад-Туркменабат был выделен льготный госкредит на $3 млрд.

Напоминается, что месяц назад президент Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от главы госкомпании «Туркменгеология» искать новые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых.

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