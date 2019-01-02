В Астане во время новогодних праздников произошло более 70 ДТП

CA-NEWS (KZ) - Общественный правопорядок в столице Казахстана во время новогодних праздников обеспечивали около 2 тыс. полицейских департамента полиции Астаны и военнослужащих Национальной гвардии. Зарегистрировано более 70 дорожно-транспортных происшествий, передает «Казинформ».

В результате ДТП пострадавших и погибших нет. С 31 декабря по сегодняшний день выявлены 7 водителей за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителей составлены административные протоколы. Автомашины водворены на коммунальную автостоянку.

Отмечается, что полиция несла усиленный вариант несения службы. Так, по оперативным данным, с 31 декабря 2018 года по настоящее время по городу было зарегистрировано 72 правонарушения криминального характера. В основном это кражи личных вещей из автомашин и в других местах массового скопления людей. По «горячим следам» раскрыто более 15%.

«Благодаря принятым мерам, в общественных местах и на улицах тяжких и серьезных правонарушений не допущено», - заверили полицейские. С помощью камер видеонаблюдения раскрыто 4 преступления - хулиганство возле увеселительных заведений - и около 250 административных правонарушений, в том числе мелкое хулиганство и другие.