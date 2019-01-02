Открыт прямой авиарейс из Шымкента в Дубай

CA-NEWS (KZ) - Открыт прямой авиарейс из Шымкента в Дубай, передает Atameken Business.

Первый международный прямой рейс Шымкент — Дубай был совершён 28 декабря из аэропорта Шымкента.

На официальном открытии присутствовали представили аэропорта и руководитель Управления туризма и внешних связей города Шымкент Турар Ахметов.

Сообщается, что международный рейс будет курсировать два раза в неделю, продолжительность рейса - 3 часа. Рейс будет играть важную роль в региональном и городском авиасообщении, поскольку теперь у жителей Шымкента появилась возможность прямо из своего города улететь в Дубай.

В Объединенные Арабские Эмираты пассажиров из Южного Казахстана будут перевозить самолеты компании «Fly Dubai».

Dubai Aviation Corporation, действующая, как Fly Dubai, - государственная бюджетная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай. Компания выполняет более 1400 перелётов в неделю.