Financial Times рекомендует своим читателям посетить Таджикистан
- Таджикистан, общество
- 17:00, 02 января 2019
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CA-NEWS (TJ) - Международная деловая газета Financial Times включила Таджикистан в список восьми стран, которые рекомендуется посетить туристам в 2019 году.
Помимо Таджикистана, который находится на 6-м месте, в списке присутствуют: Камбоджа, Фарерские острова, Руанда, Оман, Эритрея, Белиз и Италия.
Авторы материала советуют посетить северную часть Таджикистана через соседний Узбекистан.
Financial Time отмечает, что Узбекистан становится все более доступным благодаря новой системе электронных виз, большему количеству рейсов из Европы в Ташкент и высокоскоростным железнодорожным сообщениям из Ташкента в Самарканд и Бухару.
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