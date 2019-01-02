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  2 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Financial Times рекомендует своим читателям посетить Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Международная деловая газета Financial Times включила Таджикистан в список восьми стран, которые рекомендуется посетить туристам в 2019 году.

Помимо Таджикистана, который находится на 6-м месте, в списке присутствуют: Камбоджа, Фарерские острова, Руанда, Оман, Эритрея, Белиз и Италия.

Авторы материала советуют посетить северную часть Таджикистана через соседний Узбекистан.

Financial Time отмечает, что Узбекистан становится все более доступным благодаря новой системе электронных виз, большему количеству рейсов из Европы в Ташкент и высокоскоростным железнодорожным сообщениям из Ташкента в Самарканд и Бухару.

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