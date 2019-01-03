Голодный лев растерзал смотрителя зоопарка в Андижане

CA-NEWS (UZ) - В зоопарке в Андижане лев растерзал зашедшего в клетку смотрителя. Об этом инциденте, который произошел 28 декабря прошлого года, стало известно 2 января, передает centralasian.org.

Смотритель зоопарка, расположенного на территории квартала «Богишамол» в Хаджаабадском районе Андижанской области, был растерзан львом, когда зашел в клетку, чтобы покормить хищника. ​

Как говорит один из сотрудников зоопарка, трагический инцидент произошел 28 декабря прошлого года. "Лев накинулся на смотрителя, когда мужчина занес еду в клетку. Хищник просто растерзал на куски смотрителя зоопарка. У нас есть предположение, что животное было голодным", – сказал сотрудник андижанского зоопарка.

Сотрудник дежурной части Андижанского городского отдела внутренних дел подтвердил эту информацию, но отказался разглашать подробности случившегося.

Зоопарк в Андижане, который считается вторым по величине зоопарком в Узбекистане после зоопарка в Ташкенте, был открыт в 2016 году. В этом зоопарке содержится более 50 видов животных.

Чиновник отдела культуры администрации Хаджаабадского района отказался комментировать инцидент, сославшись на то, что зоопарк принадлежит частной фирме.

Стоит отметить, что защитники животных неоднократно выражали обеспокоенность по поводу условий содержания животных в зоопарках Узбекистана.

Ранее сотрудники Узбекского государственного цирка жаловались на то, что из-за отсутствия необходимых кормов и систематического недоедания цирковые животные сильно истощены и находятся в плачевном состоянии.