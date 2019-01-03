С 1 января в жилых домах Узбекистана начнут бесплатно устанавливать камеры видеонаблюдения

CA-NEWS (UZ) - С 1 января 2019 года установка оборудования по охране и слежению в жилых помещениях и домах физических лиц будет осуществляться бесплатно за счет охранных служб.

Об этом в интервью УзА сообщил ведущий юридический консультант департамента правового обеспечения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан Улугбек Омонов,

Установка охранного технического оборудования осуществляется в соответствии с Указом президента Узбекистана от 12 декабря 2018 года «О мерах по повышению эффективности обеспечения сохранности имущества физических и юридических лиц».

Согласно документу, по концепции «Безопасный дом» во всех регионах Узбекистана поэтапно будет внедрена автоматизированная система централизованного наблюдения и передачи извещений пунктов технической охраны и реагирования.

В результате механизм обеспечения быстрых посещений службами безопасности, а также ближайшей патрульной группой будет доведен до сведения охраняемых объектов. Отныне, только ориентируясь на недвижимое имущество, защиту транспортных средств и других движимых объектов.

В результате будет организовано тесное взаимодействие служб охраны с патрульными группами сил обеспечения общественного порядка органов внутренних дел с установлением механизмов обеспечения максимально быстрого прибытия к месту сигнала на охраняемых объектах наиболее близких из них. Также будет расширен перечень услуг органов внутренних дел по охране имущества с внедрением новейших информационно-коммуникационных технологий, в том числе позволяющих обеспечить охрану транспортных средств и иных передвижных объектов.