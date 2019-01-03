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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане несколько фирм, занимавшихся доставкой саженцев перца, обвиняют в хищениях и растрате

CA-NEWS (UZ) - В 2018 году в Узбекистане было посажено 17 118 га горького перца. По имеющимся данным, некоторые компании, занимающиеся поставками рассады перца, обвиняются в растрате и хищениях, сообщает centralasian.org.

По данным прокуратуры, более 70 миллионов саженцев перца, стоимостью более 2 миллиардов сумов (более $240 тыс), сгнили и были сброшены на свалку в Берунийском районе Каракалпакстана.

По словам представителя прокуратуры, «76 981 450 саженцев перца стоимостью более 6, 5 миллиардов сумов в Каракалпакстане сгнили в результате бесхозяйственности».

В то же время в 177 хозяйствах Ургутского района Самаркандской области возбуждены уголовные дела по «кредитам, выделенным для выращивания перца».

В документах, подшитых к делу, фермеры обвиняют во всём фирмы, занимающиеся доставкой саженцев.

Представитель одной из таких фирм Зулайхо Мусурманова говорит, что самая высокая в мире цена на перец сегодня составляет чуть более 1 доллара. «Миллионы саженцев сгнили в фурах (грузовиках), и мы пока не можем подсчитать ущерб», - сказала она.

Сотрудник канадского исследовательского центра NovaBioRubber, специализирующегося на выращивании растений, Анвар Бурронов считает, что «идея выращивания перца в Узбекистане была просто иллюзорным и необоснованным решением, основанным на популизме».

"Потребность перца на мировом рынке с избытком удовлетворяет Индия. На мировом рынке продать килограмм перца практически невозможно", - говорит Буронов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Каракалпакстан в декабре 2017 года, распорядился посеять здесь экспорториентируемый перец. Аналогичные решения были даны и в других областях страны. После этого, впервые в истории сельского хозяйства Узбекистана, началась массовая кампания по выращиванию горького перца.

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