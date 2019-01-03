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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США потребовали освободить задержанного в Москве американца

CA-NEWS (CA) - Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России немедленно освободить задержанного в Москве американца Пола Уилана. Помпео отметил, что Вашингтон также хочет знать саму причину задержания гражданина США.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ России 28 декабря. Против него возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подробности дела неизвестны. Министерство иностранных дел России в среду заявило, что к Уилану пустили американских консулов.

По данным СМИ, 48-летний Пол Уилан работает в американской компании BorgWarner. Она производит детали для автомобилей. Уилан занимает там пост директора по безопасности. СМИ также сообщают, что Уилан – морской пехотинец в отставке. Он дважды участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен из вооруженных сил США за воровство.

Родственники Уилана его связи с разведкой отрицают. По их словам, он приехал в Москву на свадьбу друга. Газета The Washington Post ранее сообщила, что задержанный мог общаться на русском языке и с 2007 года регулярно посещал Россию.

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