В Туркменистане вступил в силу закон об ограничении алкоголя

- Туркменистан, общество
- 9:22, 03 января 2019
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане вступил в силу новый закон, который резко ограничит продажу алкоголя в этой жестко контролируемой, преимущественно мусульманской стране Центральной Азии.
Согласно закону 1 января алкоголь будет запрещен в поездах, самолетах и паромах, а также в спортивных сооружениях, продажа алкоголя будет запрещена во время национальных праздников.
Начиная с 2021 года продажа алкоголя будет запрещена по субботам и воскресеньям во всех местах, кроме баров и ресторанов.
Закон «О профилактике вредного воздействия алкоголя» был принят в начале декабря 2018 года. Как отмечается в тексте документа, закон определяет правовые, организационные и экономические основы государственной политики в сфере профилактики вредного воздействия алкоголя и направлен на защиту здоровья граждан, формирование и утверждение в обществе здорового образа жизни.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, управляющий страной с конца 2006 года, объявил себя пропагандистом здорового образа жизни. Президент страны, регулярно демонстрирующий навыки в различных видах спорта, является инициатором массового спорта в стране и борьбы с курением.
Правительство страны ранее заявляло о планах по превращению Туркменистана в страну полностью свободной от курения к 2025 году.
В настоящее время Туркменистан переживает тяжелый экономический кризис, с высокой безработицей и инфляцией, а также острой нехваткой продовольственных товаров.