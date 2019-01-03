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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане вступил в силу закон об ограничении алкоголя

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане вступил в силу новый закон, который резко ограничит продажу алкоголя в этой жестко контролируемой, преимущественно мусульманской стране Центральной Азии.

Согласно закону 1 января алкоголь будет запрещен в поездах, самолетах и паромах, а также в спортивных сооружениях, продажа алкоголя будет запрещена во время национальных праздников.

Начиная с 2021 года продажа алкоголя будет запрещена по субботам и воскресеньям во всех местах, кроме баров и ресторанов.​

Закон «О профилактике вредного воздействия алкоголя» был принят в начале декабря 2018 года. Как отмечается в тексте документа, закон определяет правовые, организационные и экономические основы государственной политики в сфере профилактики вредного воздействия алкоголя и направлен на защиту здоровья граждан, формирование и утверждение в обществе здорового образа жизни.​

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, управляющий страной с конца 2006 года, объявил себя пропагандистом здорового образа жизни. Президент страны, регулярно демонстрирующий навыки в различных видах спорта, является инициатором массового спорта в стране и борьбы с курением.

Правительство страны ранее заявляло о планах по превращению Туркменистана в страну полностью свободной от курения к 2025 году.

В настоящее время Туркменистан переживает тяжелый экономический кризис, с высокой безработицей и инфляцией, а также острой нехваткой продовольственных товаров.

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