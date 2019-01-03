Авиакомпания «Таджик Эйр» из-за нерентабельности отменила все рейсы до 5 января

- Таджикистан, общество
- 9:42, 03 января 2019
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CA-NEWS (TJ) - Авиакомпания «Таджик Эйр» сообщила о временной приостановке полетов по некоторым направлениям.
В сообщении пресс-службы национального перевозчика говорится, что авиакомпания вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019-го года по коммерческим причинам, т.е. из-за нерентабельности некоторых рейсов.
«Компания призывает представителей средств массовой информации, блогеров, не раскачивать ситуацию и не призывать к невыполнимым действиям со стороны компании», - говорится в сообщении пресс-службы «Таджик Эйр»
Авиакомпания уверяет, что прилагает максимум усилий для того, чтобы в самое ближайшее время все рейсы были возобновлены. «Таджик Эйр» рассчитывает на понимание со стороны пассажиров и приносит извинения за возникшие неудобства.
Азиз Хайруллоев, пресс-секретарь авиакомпании «Таджик Эйр» сообщил, что отменены все рейсы до 5 января.
«На этой недели не будут выполнены рейсы, в частности, в Худжанд, Санкт-Петербург, Тегеран и Дели. Будут ли совершаться полеты в эти города на следующей неделе – пока неизвестно», - сказал он.
Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон на правительственном заседании 29 ноября подверг критике работу отечественной авиакомпании «Таджик Эйр» и поручил провести проверку ее деятельности.