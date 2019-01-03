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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пятеро детей погибли, отравившись угарным газом под Ташкентом

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентской области пятеро девочек в возрасте от 4 до 16 лет умерли из-за отравления угарным газом. Несчастный случай произошел ночью, 27 декабря.

Как сообщает корреспондент «UzNews.uz», который пообщался с близким родственником погибших детей, четыре девочки (две родные и две двоюродные сестры) жили в одном доме, а пятая была у них в гостях. Примерно в 11 вечера девочки пошли спать в свою комнату. В 3 часа ночи мать девочек зашла в комнату и обнаружила детей, лежащих без сознания.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, девочки, самой старшей из которых было 16 лет, а самой младшей – 4 года, погибли в результате отравления угарным газом.

Похороны девочек прошли в субботу, 29 декабря.

Напомним, похожий случай произошел в конце октября 2018 года в Чиланзарском районе столицы, где от угарного газа погибли четверо детей из одной семьи.

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