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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте назначен новый глава ППС, бывший был убит в своем кабинете

CA-NEWS (UZ) - Полковник Пормонов Бахтиёр стал начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 4 августа 2018 года труп бывшего начальника ППС, подполковника Дилшода Акрамова был обнаружен в его рабочем кабинете в здании Министерства внутренних дел на втором этаже. По данному факту прокуратура города Ташкента возбудила уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Подозреваемый в убийстве начальника был задержан и заключен под стражу. Им оказался старший инспектор Управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента Р. Абдуллаев.

Ранее сообщалось, что 19 декабря в международном пресс-клубе прошла пресс-конференция с участием представителей правоохранительных органов. В ходе мероприятия журналисты попросили представителей правоохранительных органов прокомментировать ход расследования по делу об убийстве подполковника Дилшода Акрамова, сообщило Kun.uz.

«Есть определенные нормы, на основе которых ведется следствие. У меня нет информации, на какой стадии сейчас расследование, но я в курсе, что в настоящее время ведутся следственные мероприятия. Я думаю, когда дело дойдет до суда, все заинтересованные лица смогут получить информацию», - сказал заместитель Генерального прокурора Эркин Юлдашев.

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