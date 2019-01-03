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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске увеличилось до 37

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 37 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Пол последнего извлеченного из-под завалов не определен", - сказал представитель ведомства.

Судьба еще четверых остается неизвестной. Разбор завалов на месте ЧП продолжается уже четвертые сутки, передает ТАСС.

Сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин уточнил, что на данный момент опознаны 22 жертвы трагедии, среди них трое детей. По предварительным данным, среди тех, кто остался под завалами, детей нет.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

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