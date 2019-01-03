РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китайская станция впервые в истории успешно села на обратной стороне Луны

CA-NEWS (CA) - Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества успешно сел на обратной стороне Луны, сообщают СМИ Китая.

Посадка произошла в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Таким образом, «Чанъэ-4» осуществил первую в истории человечества успешную мягкую посадку на обратную сторону Луны.

Координаты места посадки – 177,6 градусов восточной долготы, 45,5 градусов южной широты, что достаточно близко к предварительно установленному месту, передает ТАСС.

Напомним, «Чанъэ-4» запущен 7 декабря с космодрома Сичан.

print
  • Доля Таджикистана в бюджете ООН составила 0,004%
  • В Узбекистане с 1 января бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки запрещается
  • Зачем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завели бульдога с дипломом?
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×