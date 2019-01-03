Китайская станция впервые в истории успешно села на обратной стороне Луны

CA-NEWS (CA) - Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества успешно сел на обратной стороне Луны, сообщают СМИ Китая.

Посадка произошла в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Таким образом, «Чанъэ-4» осуществил первую в истории человечества успешную мягкую посадку на обратную сторону Луны.

Координаты места посадки – 177,6 градусов восточной долготы, 45,5 градусов южной широты, что достаточно близко к предварительно установленному месту, передает ТАСС.

Напомним, «Чанъэ-4» запущен 7 декабря с космодрома Сичан.