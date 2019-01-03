В Казахстане полицейского из скандального видеоролика уволили

CA-NEWS (KZ) - Полицейского из скандального ролика уволили, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Решением дисциплинарной комиссии заместитель начальника первого курса Карагандинской академии Тастайбеков А.Р. уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу", - сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения.

31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса было записано поздравление, в котором мужчина призывает "пользоваться связями" и называет свое окружение "бандой".