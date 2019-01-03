РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане отменили стикеры ОВИР и начали выдавать загранпаспорта

CA-NEWS (UZ) - С 1 января 2019 года в Узбекистане приостановили выдачу выездных стикеров и ввели биометрические заграничные паспорта, передает uznews.uz.

Напомним, Президент Шавкат Мирзиёев еще в августе 2017 года подписал указ об отмене с 1 января 2019 года выездного стикера и введении загранпаспортов. Система стикеров, предоставляющая право выезда в страны, с которыми Узбекистан установил визовый режим, действовала с 1995 года.Биометрический паспорт для выезда за границу будет изготовлен за 10 дней. Срок действия нового документа будет составлять 10 лет. Загранпаспорт имеет 48 страниц, картинки исторических достопримечательностей, водяные знаки, восьмиугольную пентаграмму, цветопеременную краску, муаровый эффект, металлизированную защитную нить, ламинированную пленку, а также встроенный электронный чип.

Действующие единые биометрические паспорта, куда вклеивался стикер, будут действительны до 2021 года. Граждане Узбекистана смогут выезжать по этим документам в страны, с которыми установлен безвизовый режим, а также в другие страны до истечения срока действия имеющегося в нем стикера.

print
  • В Казахстане с января 2019 года будет увеличен размер пенсии
  • В Астане во время новогодних праздников произошло более 70 ДТП
  • Подробности задержания выходцев из Узбекистана и Кыргызстана в Швеции по делу о подготовке терактов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×