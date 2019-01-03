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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новогодние ёлки Ашхабада, Ташкента, Астаны, Душанбе и Бишкека вошли в топ-7 елок СНГ

CA-NEWS (CA) - Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг новогодних елок стран СНГ в новогодние праздники 2019 года по результатам анализа высоты главных елок столиц СНГ.

Новогодняя ель на Соборной площади Кремля в Москве возглавила ТОП живых новогодних елок столиц СНГ.

По данным ТурСтат, в первую десятку городов СНГ с самыми высокими главными новогодними елками вошли Ашхабад (38 метров), Баку (37 м), Ереван (37 м), Ташкент (35 м), Минск (30 м), Душанбе (28 м), Москва (27 м), Астана (25 м), Бишкек (25 м) и Тбилиси (25 м).

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