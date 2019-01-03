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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За день возле главной ёлки в Ташкенте потерялись 24 ребенка

CA-NEWS (UZ) - 24 ребёнка в возрасте от 2 до 15 лет потерялись 2 января возле главной ёлки в Ташкенте, сообщило Главное управление внутренних дел столицы.

По сообщению ГУВД Ташкента, 2 января во время новогодних гуляний на улице Истиклол потерялись 24 ребенка в возрасте от 2 до 15 лет.

К сотрудникам ГУВД обращались родные детей, сообщая о потере ребенка либо детей находили сами сотрудники правоохранительных органов.

Все потерявшиеся дети были оперативно найдены и переданы родителям.

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