В Индии начались протесты после посещения храма женщинами

CA-NEWS (CA) - В индийском штате Керала начались протесты из-за посещения женщинами храма в городе Сабаримала, одного из крупнейших мест паломничества индуистов. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ.

Демонстранты перекрыли несколько дорог. Некоторые участники акции призывали владельцев магазинов к забастовке. В некоторых районах штата демонстранты кидали камни в полицейских.

1 января впервые за несколько веков двум женщинам удалось войти в храм и помолиться. В тот же день в Индии женщины выстроились в живую цепь длиной 620 километров. Так они выступили в поддержку гендерного равенства. По оценкам властей, в акции приняли участие более пяти миллионов человек.

Долгое время женщинам в возрасте от 10 до 50 лет запрещали вход в храм Сабаримала. В сентябре Верховный суд официально снял запрет. Но всех женщин, которые пытались войти в храм, паломники-мужчины забрасывали камнями и палками.