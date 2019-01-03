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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Певец Крис Кельми скончался 1 января в возрасте 63 лет

CA-NEWS (CA) - Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, артист умер в своём доме в Нарофоминском районе Подмосковья. Крису Кельми было 63 года.

Музыкант был основателем групп "Високосное лето" и «Рок-ателье», а также участником группы «Автограф». Его самые известные песни «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Усталое такси».

Продюсер Евгений Фридлянд отметил в интервью агентству ТАСС, что Кельми не скрывал своих проблем с алкоголем. Недавно он говорил, что собирается лечиться от зависимости.

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