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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Дании шесть человек погибли в железнодорожной аварии

CA-NEWS (CA) - Жертвами железнодорожной аварии в Дании стали шесть человек, еще 16 пострадали, сообщает полиция датского острова Фюн.

Авария произошла на мосту, соединяющем Фюн и остров Зеландия через пролив Большой Бельт. По данным полиции, причиной ЧП стало резкое торможение проходившего по мосту состава.

Движение скоростных поездов из Анкары остановили после крупной аварии
Как сообщает телерадиокомпания DR, авария произошла после того, как с грузового поезда снесло часть крыши и она угодила в шедший навстречу пассажирский состав, машинист которого был вынужден сильно затормозить.
Всего в поезде находился 131 пассажир. Сообщается, что травмы пострадавших не представляют опасности для жизни.

Полиция не исключает, что причиной ЧП мог стать сорвавшийся груз.

Движение по мосту перекрывали на время, но затем снова восстановили в одну сторону. Работа спасателей на месте затруднена из-за сильного ветра.

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен и его шведский коллега Стефан Лёвен выразили соболезнования в связи с аварией, сообщает РИА Новост и.

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