В Магнитогорске обнаружили под завалами тела четырех членов таджикской семьи

CA-NEWS (TJ) - Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске тела четырех членов таджикской семьи. Об этом Радио Озоди рано утром 3 января сообщил Сафар Сафаров, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге, который находится на месте трагедии.

По словам дипломата, сейчас тела находятся в морге. "Родственниками были опознаны члены семьи - 24-летняя Раджабмо Исоева, 6-летний Ахмад, 4-летняя Фотима и 3-летний Саймухсиддин. Мы поговорим с родственниками погибших, после чего с их разрешения их отправим тела в Таджикистан»,- сказал генконсул. Как мы уже сообщили, отец семейства 26-летний Шухрат Улфатов, уроженец района Кушониён Хатлонской области был обнаружен под завалами и доставлен в больницу. По словам генконсула Таджикистана, Улфатов сейчас находится в реанимации.

Сафар Сафаров ранее сообщил, что вторая таджикская семья, которая проживала в этом доме, была спасена в первые часы происшествия. «Все семеро членов семьи Махмадрозика Самиева живы и здоровы. Я поговорил с ними, у них все в порядке", - говорил таджикский дипломат.

Сам Махмадрозик Самиев в беседе с Радио Озоди назвал "настоящим чудом" спасение своей семьи в этом страшном происшествии.

Как стало известно, при обрушении подъезда пострадал еще один уроженец Таджикистана по имени Аламшо. Он жил по соседству и в первые минуты трагедии спас четырех жильцов обрушившегося дома.

"Аламшо попытался помочь Шухрату, но тот попросил его спасти жену и детей. В то время как Аламшо поднимался на шестой этаж, где жила семья Шухрата, обрушилась еще одна часть подъезда и он сам сильно пострадал», - рассказал ранее Исматулло Афгонов, дядя Шухрата Улфатова.

31 декабря взрыв газа в десятиэтажном доме в Магнитогорске привел к обрушению целого подъезда. По состоянию на вечер 2 января было известно о 37 погибших. Скорее всего, эта цифра будет пополняться каждый час пока идут раскопки. Следователи и спасатели взяли под контроль ситуацию, на месте работают почти 100 человек.