При посольстве Узбекистана в Астане начал работу консульский отдел

CA-NEWS (KZ) - При посольстве Узбекистана в Астане начинает функционировать консульский отдел, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Консульскому округу отдела с 1 января 2019 года относятся г. Астана, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Карагандинская области Казахстана.

До открытия Генконсульства Узбекистана в г. Актау с 1 января 2019 года в консульский округ Генерального консульства Узбекистана в г. Алматы входят гг.Алматы и Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская области, а также Мангистауская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области.