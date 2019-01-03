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  3 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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77-летний британский мультимиллионер женился на 32-летней узбечке

CA-NEWS (UZ) - В Англии лорд-мусульманин, который развелся с женой после 25 летней совместной жизни, женился на женщине из Узбекистана, на 45 лет моложе него.

77-летний Мухаммед Илтаф встретил 32-летнюю Гули Мурадову в кафе в 2013 году, где она работала официанткой, сообщает издание Qalampir.uz. В это время между лордом и официанткой завязались отношения, которые вызвали ярость у тогдашней жены лорда, Шайду Шихни.

Мурадова вернулась в Узбекистан, но мультимиллионер приехал за ней. Лорд развелся со своей первой женой и только после этого женился на Муродовой в декабре 2018 года.

Свадьба состоялась в пятизвездочном отеле Grosvenor House. Сообщается, что новая жена лорда на 15 лет моложе его дочери.

Мурадова уже нарекла себя, как "Леди Гули", отмечает издание. Пара приняла участие в ряде мероприятий в иностранных посольствах в Лондоне.

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