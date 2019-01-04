Таджикистан и Египет обсудили сотрудничество в сфере туризма

CA-NEWS (TJ) - Губернатор Южного Синая Халид Фуда 31 декабря 2018 года принял посла Таджикистана в Египте Хусрава Нозири по случаю осуществления первого прямого чартерного рейса из Душанбе в Шарм аль-Шейх, в котором стороны обсудили важность развития сотрудничества в сфере туризма между двумя странами, сообщает Авеста.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы установления партнерских связей между Хатлонской областью Таджикистана и провинцией Южного Синая Египта.

Египетские СМИ широко освещали новость об осуществлении первого чартерного рейса и прибытии первой группы таджикских туристов из Душанбе в Шарм аль-Шейх.