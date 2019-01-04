Таджикистан и Египет обсудили сотрудничество в сфере туризма
- Таджикистан, политика
- 9:24, 04 января 2019
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CA-NEWS (TJ) - Губернатор Южного Синая Халид Фуда 31 декабря 2018 года принял посла Таджикистана в Египте Хусрава Нозири по случаю осуществления первого прямого чартерного рейса из Душанбе в Шарм аль-Шейх, в котором стороны обсудили важность развития сотрудничества в сфере туризма между двумя странами, сообщает Авеста.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы установления партнерских связей между Хатлонской областью Таджикистана и провинцией Южного Синая Египта.
Египетские СМИ широко освещали новость об осуществлении первого чартерного рейса и прибытии первой группы таджикских туристов из Душанбе в Шарм аль-Шейх.
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