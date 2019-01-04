Совет Безопасности ООН осудил теракты на севере Афганистана

CA-NEWS (CA) - Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили террористические нападения на контрольно-пропускные пункты в провинциях Баглан и Сари-Пуль на севере Афганистана. Преступления были совершены 31 декабря. Они привели к гибели 27 членов сил безопасности. Примерно 20 силовиков получили ранения.

Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования близким убитых, а также правительству Афганистана. Они пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Совбез вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и проявлениях - серьезная угроза международному миру и безопасности. Члены Совета призвали найти и привлечь к ответственности тех, кто заказал, организовал и профинансировал эти террористические нападения.

В своем заявлении для прессы члены Совбеза подчеркнули, что любые акты терроризма являются преступлением, которое ничем нельзя оправдать, независимо от того, где, когда и кем они были совершены.