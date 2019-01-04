В Хороге задержан брат одного из неформальных лидеров ГБАО

CA-NEWS (TJ) - В Хороге задержан Тохир Мамадбокиров, брат одного из неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области Мамадбокира Мамадбокирова.

Источник в Хороге 3 января сообщил Радио Озоди, что Тохир Мамадбокиров был арестован за неподчинение требованиям сотрудников милиции.

Задержанный, по информации источника, работает сторожем в одной из больниц административного центра ГБАО.

Подробности инцидента пока не известны. Местные власти пока не прокомментировали информацию об аресте Тохира Мамадбокирова.

Напомним, в октябре 2018 года правоохранительные органы Таджикистана обвинили Тохира Мамадбокирова в том, что он препятствует работе постов ГАИ в Хороге. В видеосюжете было сказано, что Мамадбокирова и других нарушителей общественного порядка ждет строгое административное наказание.

Жители Хорога вновь собираются на митинг?

Тем временем, наши источники сообщили о том, что несколько жителей Хорога собрались у поста милиции в квартале УПД и требуют освобождения Тохира Мамадбокирова.

Доступ к соцсетям, в частности, к Facebook в Хороге заблокирован. Последний раз власти ограничили доступ к соцсетям и новостным сайтам 6 ноября прошлого года, когда более 100 жителей Хорога собрались у здания городской администрации с требованием наказать сотрудника милиции, открывшего стрельбу по жителям. Стрельба произошла в ночь на 5 ноября в городском квартале "Тирчит". Протестующие также требовали ликвидировать все посты милиции в Хороге,

Тогда глава ГБАО Ёдгор Файзов вышел к протестующим и обещал разобраться в инциденте. Касаясь милицейских постов, председатель обладминистрации отметил, что они останутся до обеспечения законности и правопорядка в Хороге, а местные жители не должны мешать деятельности этих постов.

Мамадбокира Мамадбокирова считают одним из неформальных лидеров ГБАО и одним из лидером местного ОПГ. Власти Таджикистана осенью прошлого года потребовали от неформальных лидеров ГБАО отказаться от преступных действий, в противном случае – их ждет суровая кара.

Официальная бумага с предупреждением была вручена семи неформальным лидерам – Толибу Аймбекову, Мамадбокиру Мамадбокирову, Ёдгору Мамадасламову, Хурсанду Мазорову, Мунаввару Шанбиеву, Зоиру Раджабову и Амриддину Аловатшоеву 22 октября в здании областной прокуратуры.

В этом документе, копия которого была показана в эфире местного телевидения, власти требуют от неформальных лидеров отказаться от

-организации преступных группировок;

-призыва молодежи к массовым беспорядкам и захвату государственных объектов;

-уничтожения госсобственности;

-оскорбления представителей власти;

-хулиганства;

-незаконного оборота наркотиков и торговли оружием;

-организации «сходок».

Документ также обязывает подписавшихся отказаться от незаконных действия, направленных против безопасности государства и общества.

Напомним, резкая критика ситуации с правопорядком в ГБАО, в частности, в Хороге, прозвучала из уст президента Таджикистана Эмомали Рахмона 15 сентября во время его рабочей поездки в этот горный регион. Был дан месяц на устранение недостатков и установление порядка и верховенства закона в ГБАО.