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  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана назначил сына заместителем губернатора Ахалского велаята

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 2 января назначил своего сына - Сердара Бердымухамедова заместителем хякима (губернатора) Ахалского велаята, передает Хроника Туркменистана.

В связи с новым назначением Сердар Бердымухамедов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Туркменистана.

Бердымухамедов младший является также депутатом парламента Туркменистана.


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