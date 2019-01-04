Президент Туркменистана назначил сына заместителем губернатора Ахалского велаята

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 2 января назначил своего сына - Сердара Бердымухамедова заместителем хякима (губернатора) Ахалского велаята, передает Хроника Туркменистана.

В связи с новым назначением Сердар Бердымухамедов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Туркменистана.

Бердымухамедов младший является также депутатом парламента Туркменистана.