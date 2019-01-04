На юге Таджикистана неизвестной афганской группировкой похищен чабан

CA-NEWS (TJ) - На территории района Шамсиддин Шохин, на юге Таджикистана неизвестной афганской группировкой похищен местный чабан Турахон Нурматов, сообщили Радио Озоди в правоохранительных органах страны.

42-летний Нурматов, житель села Тугарак Восейского района последние несколько лет работал пастухом в джамоате Саричашма района Шамсиддин Шохин.

«Похищение произошло 1 января, Поиски гражданина Таджикистана продолжается», - сообщил источник, которые предпочел остаться неназванным.

По его словам, о причинах похищения и местонахождении чабана пока ничего не известно. Он также сообщил, что погранслужба Таджикистана усилила контроль на этом участке таджикско-афганской границы.

Как стало известно, Турахон Нурматов работает чабаном у жителя джамоата Саричашма Саймуддина Курбонова, который отбывает наказание в колонии. В 2015 году Курбонов был осужден к 17 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.

По словам источника, вооруженные афганцы перебрались на таджикскую территорию в полдень. «Чабанов было двое. Афганцы попросили у них хлеба и воды. А вечером более молодого Турахона увезли с собой», - рассказал источник. Он не сомневается, что похитители – афганские нркоконтрабандисты.

В ГУ погранвойск КГНБ Таджикистана не подтвердили и не опровергли сообщение о похищении гражданина страны.