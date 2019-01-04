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  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в 2018 году открыто 13 новых мечетей

CA-NEWS (UZ) - По данным Управления мусульман Узбекистана, в 2018 году в стране было открыто 13 мечетей, выстроено 39 мечетей и около 100 мечетей отремонтировано.

«Благословенный 2018 год, который начался с конкурсов Корана под покровительством нашего президента, принёс нам изобилие», - говорится в сообщении Управления мусульман Узбекистана.

Среди работ, сделанных за год Управлением мусульман - создание Международной исламской академии, Международного центра исламской цивилизации, благотворительного фонда "Вакф" и Высшего исламского образовательного учреждения «Научная школа хадиса».

По данным духовного ведомства, в 2018 году количество паломников в Хадж достигло более 7200 человек, а количество паломников в малый хадж - Умру, теперь стало не ограниченным.

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