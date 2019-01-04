Правоохранительные органы Монголии проверяют генерального директора государственного банка

CA-NEWS (MNG) - В Монголии правоохранительными органами начата проверка генерального директора Государственного банка Д.Баярсайхана в отношении коррупционного дела на сумму в 20 млрд. тугриков ($7,6 млн). Прокуратура выдвинула предложение о привлечении его в качестве обвиняемого, сообщает Монголия Сейчас.

Отметим, что в октябре 2018 года Управлением по борьбе с коррупцией задержаны трое экс-директоров Государственного банка.