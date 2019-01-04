В Узбекистане на берегу канала обнаружено тело 10-дневного младенца

CA-NEWS (UZ) - В Алтыарыкском районе Ферганской области на берегу Малого Ферганского канала обнаружено тело новорожденного ребенка. Как сообщил представитель РОВД, ребенок был оставлен на берегу уже после того, как он умер.

По словам одного из очевидцев, тело младенца, завернутое в одеяло, было обнаружено 2 января возле Малого Ферганского канала, который проходит рядом со школой №41 на территории села Капчугай Алтиарыкского района.

"Это 10-дневный младенец. Говорят, что его задушили и выбросили. В настоящее в этой махалле всех поставили на ноги", - говорит один из жителей района.

В рамках следствия Ферганское управление внутренних дел допросило акушерок и медсестер, работающих в роддомах в Алтыарыке и соседних районах.

Пока что мотивы и другие подробности преступления неизвестны.

«В настоящее время принимаются меры по выявлению матери младенца на основе ДНК-теста, расследование продолжается», - сообщил сотрудник Алтыарыкского РОВД.